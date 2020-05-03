Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milliyetçileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

3 Mayıs Türkçülük Günü’nün milliyetçiliğin varoluşunun güçlü bir işareti olduğunu kaydeden Sezer, “Hapislerin zindanların Türk milliyetçiliğini yıldıramayacağının açık bir göstergesidir. Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesi 3 Mayıs 1944’ün sisli ortamında daha da güçlenmiş, çok şükür Milliyetçiliğin doğruluş müjdesi olmuştur. 3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur” dedi.

