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3 Mayıs Türkçülük Günü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milliyetçileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.3 Mayıs Türkçülük Günü’nün milliyetçiliğin varoluşunun güçlü bir işareti olduğunu kaydeden Sezer, “Hapislerin zindanların Türk milliyetçiliğini yıldıramayacağının açık bir göstergesidir.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milliyetçileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.
3 Mayıs Türkçülük Günü’nün milliyetçiliğin varoluşunun güçlü bir işareti olduğunu kaydeden Sezer, “Hapislerin zindanların Türk milliyetçiliğini yıldıramayacağının açık bir göstergesidir. Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesi 3 Mayıs 1944’ün sisli ortamında daha da güçlenmiş, çok şükür Milliyetçiliğin doğruluş müjdesi olmuştur. 3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur” dedi.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
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