3 milyon sayfayı geçtiler

Kütahya’nın Emet Kaymakamlığınca başlatılan "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesine 2 bin 331 öğrenci katılırken, bugüne kadar 3 milyon 200 bin sayfa kitap okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan kitap okuma kampanyasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kadar en az 2023 sayfa kitap okuyan öğrenciler tarih ve kültür gezileri ile ödüllendirilecekler. Bu ödülü almak için 1. sınıf öğrencisi Nusret Emir Tanrıkulu’na (7) dedesi Ahmet Tanrıkulu (84) ve babaannesi Nazife Tanrıkulu (78) da destek verdi. Nusret Emir, her gün dede ve babaannesi ile kitap okuyordu. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek Bu örnek davranıştan dolayı 1. sınıf öğrencisi Nusret Emir Tanrıkulu dedesi Ahmet Tanrıkulu ve babaannesi Nazife Tanrıkulu’nu makamında kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ve Nusret Emir Tanrıkulu’nun öğretmenlerininde katıldığı kabulde Dede Ahmet Tanrıkulu ve 1. sınıf öğrencisi Nusret Emir Tanrıkulu’na ödül ve plaket verildi. Dedesi ve Babaannesini kampanya ya kendisinin dahil ettiğini belirten minik öğrenci Tanrıkulu onların da kampanya sonunda geziye katılmasını Kaymakam Çiçek’ten talep etti. Kaymakam çiçek bu talebi kabul etti ve dede ve babaanneyi geziye götüreceğini söyledi.

84 yaşındaki dede Ahmet Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Kütahya’ya ve Türkiye’ye örnek olan okuma kampanyası başlatan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’e teşekkür ediyorum. Bizler elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

1955 yılında ilkokulu bitirdiğini ve o zamanlar 5 sene okumanın çok zor olduğunu belirten Babaanne Nazife Tanrıkulu, "Simav’da yaşıyoruz. Kış aylarında torunumuzu da görmek için, oğlumuzun evine gelip, yanlarında kalıyoruz. Burada torunum Nusret Emir’in kitap okuma kampanyasına katıldığını duyduk. Bu kampanyayı Dedesiyle birlikte bizler de destekliyoruz ve onunla birlikte kitap okuyoruz. Mâlum, Dinimizin ilk emri okumaktır ve ben de torunumu destekliyorum. Sizlere de böyle bir kampanya başlattığınız için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kampanyada 3 milyon 200 bin sayfaya ulaşıldığını belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "Memnuniyetimi ne kadar ifade etsem, yeterli gelmeyecektir. Projemizin en güzel meyvelerinden birisi de, kitap okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığı gerçeğinin bir kez daha ortaya çıkmış olmasıdır. Kitap okuma kampanyamıza destek verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

