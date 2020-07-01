YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. 3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar

3 nesil saatçilik mesleğini sürdürüyorlar

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde 3 nesildir yapan saatçilik mesleğini sürdüren Bayhan Ailesi; bu mesleği bir asırdır ayakta tutmaya çalışıyor.Alaplı esnaflarından Aydın Bayhan; dededen ve babadan kalma mesleği icra etmekten ve onların emeklerini yaşatmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Zonguldak Alaplı ilçesinde 3 nesildir yapan saatçilik mesleğini sürdüren Bayhan Ailesi; bu mesleği bir asırdır ayakta tutmaya çalışıyor.
Alaplı esnaflarından Aydın Bayhan; dededen ve babadan kalma mesleği icra etmekten ve onların emeklerini yaşatmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Okula gittiği yıllarda boş vakitlerinde babasına çıraklık yaptığını ve saatçilik mesleği aşkının oradan geldiğini ifade eden Aydın Bayhan şunları söyledi;
“Dedem Molla Recep 1890 doğumlu olup 1. Dünya savaşı yıllarında 10 yıl askerde kalmıştır. Bu uzun süreçte askerde hem sıhhiyeciliği hem de saatçiliği öğrenmiş. Askerden geldikten sonra evinde köstekli saat tamir edermiş. Babam Saatçi Aydın askerde olduğu zaman dedem Molla Recep 1945 yılında vefat etmiştir. Babam da 1959 yılından sonra hafta da sadece Çarşamba günleri kahvede 1 masa da saat tamiri yaparmış. 1975 yılından sonra haftanın her günü gelmeye başlamış ve bir yer tutmaya karar vermiş. 1975 ile 1979 yıllarında polis karakolun karşısındaki sobacının olduğu yere bir dükkan yapmış. 1980 yılın da da şu anki durduğumuz yere geçmiş. Bende 1982-1983 yıllarında okula gidip gelirken boş vakitlerimde babamın yanında kalarak ona bir nevi çıraklık yapıyordum. Babama yardım ederken benimde mesleğe olan ilgim oldukça arttı. 1989 yılında askerden geldim ve mesleği elime aldım. Babam ölmeden önce hiç unutmam bana şunu derdi; ‘Bu dükkan çalışsın ve buradan gelip geçenler burayı ziyaret etsin adımız yaşasın’ demiştir. Bende o yıldan bu zaman kadar mesleği icra ettiriyorum. Benim 3 çocuğum var ve hepsi de üniversite mezunu. Onları buradan kazandığım paralarla büyüttüm ve okuttum. Bu işi devam ettirelim istedik. Ancak bu devirden sonra artık bunun olması imkansız. Çünkü bu meslek artık teknolojiye yenik düştü. Hayat şartları zor. Çoğu insan bu mesleği bırakıp başka sektörlere gitti. Saatler mekanikten dijitale döndüğü için saat tamirciliği artık bitti” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:16
Öğle
13:02
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulne başlıyor

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.