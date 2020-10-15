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’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasının başvuruları başladı

MERSİN HABERLERİ  | 15.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte düzenlediği ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasının bu yıl 4.’sünün yapılacağı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında verilen mücadeleyi anlatmak ve yeni nesillere tarih şuuru aşılamak amacıyla düzenlenecek yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilecek."Tarihimize ve değerlerimize her zaman sahip çıkacağız"“İmkansızlıklara rağmen destan yazarak yurdumuzu düşman işgalinden kurtaran atalarımıza minnet borçluyuz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Milletimiz, 3 Ocak 1922’de yaktığı bağımsızlık meşalesi ile gücünü bütün dünyaya göstermiştir.

’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasının başvuruları başladı

Toroslar Belediyesi’nin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte düzenlediği ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasının bu yıl 4.’sünün yapılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında verilen mücadeleyi anlatmak ve yeni nesillere tarih şuuru aşılamak amacıyla düzenlenecek yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilecek.
"Tarihimize ve değerlerimize her zaman sahip çıkacağız"
“İmkansızlıklara rağmen destan yazarak yurdumuzu düşman işgalinden kurtaran atalarımıza minnet borçluyuz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Milletimiz, 3 Ocak 1922’de yaktığı bağımsızlık meşalesi ile gücünü bütün dünyaya göstermiştir. Bize emanet edilen vatanımızı her daim müdafaa edeceğiz. 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşunun 99. yılında düzenleyeceğimiz bu şiir yarışmasıyla da başta çocuklarımızın tarihimizi bilmesi, anlaması ve bu bilinçle büyümesini istiyoruz. Yarışmamızın kapıları herkese açık. Şiirlerinizi bekliyoruz” dedi.
"Yarışma ulusal bir boyut kazandı"
MEYAD Başkanı Rüştü Aydın ise 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu konulu şiir yarışmasının ulusal bir yarışma boyutu kazandığını belirterek, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden de yoğun katılımın olduğu şiir yarışmasını bu yıl da organize eden Başkan Yılmaz’a teşekkür etti. Aydın, "Katılımcıların Mersin’in kurtuluşunu düşünmeleri, o günkü duygu ve düşünceleri yansıtan şiirler yazmaları bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.
Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verileceği yarışmaya katılmak isteyenlerin, şiirlerini 18 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar mersinyazarlardernegi@gmail.com veya 0 532 771 11 91 numaralı Whatsapp hattına gönderebilecekleri bildirildi.
Yarışma sonucu ise 3 Ocak 2020 tarihinden önce yapılacak etkinlik ve internet ortamında duyurulacak.

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