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  4. 3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

MERSİN HABERLERİ  | 03.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneğinin (MEYAD) birlikte düzenlediği “3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu” konulu şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Toroslar Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneğinin (MEYAD) birlikte düzenlediği “3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu” konulu şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya, Türkiye genelinden 66 şiirle katılım oldu.
3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, yeni nesillere verilen destansı mücadeleyi ve tarih şuurunu aşılamak amacıyla şiir yarışması düzenlendi. Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden de yoğun katılımın olduğu şiir yarışmasının ödül töreni Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından dereceye girenlerin tek tek onurlandırıldığı törende, birincilik ödülünü alan Mersin’in Tarsus ilçesinden Halil Aksoy’un, “Mersin’in Kurtuluş Destanı” adlı şiiri katılımcıların da beğenisini kazandı.
Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verildiği yarışmada Başkan Yılmaz, jüri üyelerine de çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

“Her zaman bir ve beraber olacağız”
Başkan Yılmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu yıl bizleri heyecanlandıran bir gelişme oldu. Yıllardır yapılan ve artık geleneksel hale gelen, özgün, interaktif ve katılımcı yapısıyla büyük beğeni toplayan 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu konulu şiir yarışmamız önceki senelere göre 66 şiirle Türkiye’nin her yerinden yoğun ilgi gördü. Şairlerimizin, şiirle beslenen, duygu ve düşüncelerini mısralara döken şiir severlerin eserleri, gerçekten iyi bir jüri tarafından değerlendirildi. Ödül alsın ya da almasın medeni cesaret göstererek, bu yarışmaya katılan tüm şairlerimize, Yazarlar Derneğimize ve kıymetli jürimize ayrıca teşekkür ediyor, dereceye giren kıymetli katılımcıları kutluyorum. Bu yarışmanın devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Yarışmamız, ulusal bir yarışma boyutu kazandı”
MEYAD Başkanı Rüştü Aydın ise “Şiir yarışmamız ulusal bir yarışma boyutu kazandı. Uzak yakın demeden yarışmaya katılan herkese teşekkür ederiz. Katılımcıların Mersin’in kurtuluşunu düşünmeleri, onun için şiirler yazmaları bizleri mutlu ediyor. Yarışmamıza ve diğer etkinliklerimize destek veren Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Seçici Kurul değerlendirmesinde, Mersin’in Tarsus İlçesinden Halil Aksoy da “Mersin’in Kurtuluş Destanı” adlı şiiriyle birincilik, İstanbul Başakşehir’den Arif Odabaşı, “Üç Ocak Hür Sancak” adlı şiiriyle ikincilik, Mersin’in Yenişehir ilçesinden Abdullah Coşkun ise “Üç Ocak İşgal” adlı şiiriyle üçüncülük ödülü aldı.

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Atalan Eczanesi
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Damla Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
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Gönülce Eczanesi
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Günebakan Eczanesi
Merkez
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