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3 şüpheli çok sayıda kaçak malzemeyle yakalandı

30.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de eşya ve tütün kaçakçılığının önlenmesi için yapılan operasyonda, yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de “Tütün ve eşya” suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 2 bin 300 adet sarma sigara, bin 650 adet makaron, 8 kilogram açık kıyılmış tütün, 97 adet kaçak cep telefonu, 164 adet cep telefonu aksesuarı, 20 adet elektronik sigara ele geçirildi.

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