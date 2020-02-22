3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda ilk gün panelleri sona erdi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, "Sadece Türkiye'ye, bize ait olan değil, dünya üzerindeki tüm milletlere ait geleneksel sporların, kültürlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda Etnospor Konfederasyonu olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun ilk gün panelleri tamamlandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da takip ettiği panellerde geleneksel sporların sorunları, kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerileri değerlendirildi.

Geleneksel sporların nasıl daha iyi bir konuma taşınabileceğinin üzerinde durulduğu panellerde, geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri konuşuldu.

Hakan Kazancı, panellerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun gelecek yıl Azerbaycan'da gerçekleştirileceğini ifade etti.