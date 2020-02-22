YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda ilk gün panelleri sona erdi

3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda ilk gün panelleri sona erdi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.02.2020 18:31 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı: "Sadece Türkiye'ye, bize ait olan değil, dünya üzerindeki tüm milletlere ait geleneksel sporların, kültürlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda Etnospor Konfederasyonu olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, "Sadece Türkiye'ye, bize ait olan değil, dünya üzerindeki tüm milletlere ait geleneksel sporların, kültürlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda Etnospor Konfederasyonu olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun ilk gün panelleri tamamlandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da takip ettiği panellerde geleneksel sporların sorunları, kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerileri değerlendirildi.

Geleneksel sporların nasıl daha iyi bir konuma taşınabileceğinin üzerinde durulduğu panellerde, geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri konuşuldu.

Hakan Kazancı, panellerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun gelecek yıl Azerbaycan'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Forumun genel amacının unutulmaya yüz tutmuş sporların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu aktaran Kazancı, forumda geleneksel sporların sorunlarının masaya yatırıldığını belirtti.

Etnospor Konfederasyonu olarak yola çıktıkları günden bu yana önemli gelişmeler elde ettiklerini anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'ye, bize ait olan değil, dünya üzerindeki tüm milletlere ait geleneksel sporların, kültürlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda Etnospor Konfederasyonu olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önceliğimizi her zaman çocuklara ve gençlere veriyoruz. Onların bu geleneksel sporları tatbik edebilmesi için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece geleneksel spor festivalleri alanında değil, okullarda, spor salonlarında, sınıflarda geleneksel sporları icra edebilmeleri için girişimlerde bulunuyoruz. Bugün teknolojinin etkisine tamamen girmiş durumdayız. Tabii ki teknolojiye karşı değiliz. Teknoloji ile geleneksel sporları birleştirerek çocuklara imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Bu forumda bu konuları da ele alıyoruz."

Antalya'da 55 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 200 kişinin katıldığı forum yarın sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TLFerrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
Anahtar Kelimeler:
3. Uluslararası Etnospor Forumu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Jandarmadan belediye işçilerine teşekkür plaketi

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 yaralı

’’Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"

’’Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Duygusallığa sınır koymayı bilin

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Antalya Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:31
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Oruç Eczanesi
Muratpasa
Serhat Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Berra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti

Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.