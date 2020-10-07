3. Uluslararası İzmir Festivali için 169 ülkeden oy kullanıldı

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında 169 ülke üzerinden 5 milyon 363 bin 27 oy kullanıldığı bildirildi.

ASİTEM Başkanı Muammer Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Film Festivali'nin 22-26 Eylül tarihlerinde üçüncü kez düzenlendiğini kaydetti.

Türk filmleri ve dizilerin dünyanın dört bir tarafında ilgiyle izlendiğine işaret eden Sarıkaya, "Başarılı bir süreç yaşadık. Yurt dışı ve yurt içinde 3 aydır sürdürdüğümüz tanıtım kampanyaları ile dünyanın dört bir tarafına ulaşmayı başardık. İzmir’in ve Türk sinemasının adını milyonlar kanalıyla 169 ülkeye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, festival kapsamında geçen yıl 4 milyon olan oy sayısının 2020'de 5 milyonu aştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Altın Artemis ödül töreni, kırmızı halı geçişi eşliğinde Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılması planlanırken Kovid-19 önlemleri kapsamında stüdyodan dijital olarak organize edildi. Birbirinden değerli filmlerin, oyuncuların, yönetmen ve senaristlerin ödüllendirildiği festivalde 169 ülke üzerinden 5 milyon 363 bin 27 oy kullanılması bizim için çok büyük ve anlamlı geri dönüş oldu."