3. Uluslararası İzmir Maratonu, 17 Nisan'da koşulacak

İZMİR (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 3. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), 17 Nisan'da koşulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maratonİzmir öncesinde 14 Nisan Perşembe günü Sporfest İzmir adıyla bir etkinlik düzenlenecek. Kültürpark'ta kurulacak alanda katılımcılara farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunulacak.

Ayrıca Kültürpark içerisinde ilk kez çocuk koşusu da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Maratonİzmir'e bu yıl 5 bine yakın sporcunun katılacağını belirtti.

Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Uluslararası Yol Yarışları Sertifikası'na (Road Race Label) layık bulunan 42 kilometre parkura sahip Maratonİzmir, 17 Nisan Pazar günü saat 08.00'de eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden start alacak.

Öte yandan, Maratonİzmir kapsamında 10 kilometrelik koşu da düzenlenecek.

Bu yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek.

