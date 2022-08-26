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"3. Yıldızlar Altında Giresun, Yıldız Fotoğraf Kampı" etkinliği başladı

26.08.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"3. Yıldızlar Altında Giresun, Yıldız Fotoğraf Kampı" etkinliği başladı

"3. Yıldızlar Altında Giresun, Yıldız Fotoğraf Kampı" etkinliği başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da üçüncüsü düzenlenen "Yıldızlar Altında Giresun, Yıldız Fotoğraf Kampı" etkinliği başladı.

Giresun Belediyesi tarafından Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) ve Giresun Gezgin Fotoğrafçılar Derneği (GEZFOD) iş birliğinde organize edilen etkinliğe katılan fotoğrafçılar, Giresun Kalesi'nde bir araya geldi.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, gazetecilere, ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğe 70 fotoğrafçının katılım gösterdiğini aktaran Kılıç, "Etkinlik, 2020 yılında pandemi dolayısıyla yapılamamıştı. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Bugün 70 kişi katılım gösteriyor. Güzel bir ekip olduk. Giresun'da, yıldız fotoğrafçılığına belediyemiz tarafından destek verilmesi bizleri ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında yarın ve pazar günü Yağlıdere ilçesine bağlı Gölyanı Yaylası'nda uygulamalı yıldız fotoğraf atölyesi programı, teorik ve uygulamalı yıldız pozlama eğitiminin yanı sıra çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.


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