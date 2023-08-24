30 Ağustos için ‘Zafere Pedallıyoruz’ etkinliği düzenlenecek

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ‘Zafere Pedallıyoruz’ sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bisiklet etkinliği düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kent merkezinde düzenlenecek olan bisiklet etkinliğinde tüm sporseverler pedal çevirecek. 30 Ağustos’ta gerçekleşecek olan ve katılımın ücretsiz olduğu bisiklet etkinliği, Cumhuriyet Meydanı tören alanından başlayarak RHG Enertürk Enerji Stadyumu Güney Otoparkı’nda son bulacak. Büyük zaferin yıl dönümünde Kayserili bisiklet tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta pedal çevirerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu etkinlikle kutlayacak.

Katılmak isteyen vatandaşlar, www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret ederek başvurusunu gerçekleştirebilirken, detaylı bilgi de edinebilecek.

