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30 Ağustos Zafer Bayramı Beyoğlu’nda farklı etkinliklerle kutlanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Galata Köprüsü’nde açılacak olan ‘Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor’ açık hava fotoğraf sergisi ile başlayacak etkinlikler, Galata Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek piyano resitali ile devam edecek.
Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı virüs salgını nedeniyle açık havada düzenleyeceği bir birinden farklı etkinliklerle kutlayacak. 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan etkinlikler kapsamında ilk olarak saat 19.30’da Galata Köprüsü’nde ‘Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor’ açık hava fotoğraf sergisi vatandaşların beğenisine sunulacak. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un akıllarda kalan kareleriyle tarihe kısa bir yolculuk yapma imkanı bulacak.

Galata Kulesi’nin gölgesinde piyano resitali
Kutlamalar 30 ağustos Pazar günü de devam edecek. Galata Kulesi Meydanı’nda, Kulenin gölgesinde saat 18.00’da düzenlenecek Piyano Resitali’nde Ünlü Genç Piyanist Büşra Kayıkçı katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Açık alanlarda düzenlenecek olan etkinliklerde virüs salgınına karşı her türlü önlemler alınarak vatandaşlara unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yaşatılacak.

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