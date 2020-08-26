30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal’da coşku ve gururla kutlanacak

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u gurur ve coşku ile kutlamaya hazırlanıyor.

“30 Ağustos Zafer Bayramı” kutlamalarını bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirecek olan Kartal Belediyesi, vatandaşlar için özel bir kutlama programı organize etti.

Pandemi sürecinin Zafer Bayramı coşkusuna gölge düşürmemesi için 98 yıllık gururu Kartallı vatandaşlara yaşatmak isteyen Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, etkinlikleri vatandaşların ayağına getiriyor. Kartal’ın 20 mahallesini gezecek olan üstü açık otobüs ve bando takımı 98’inci yıla özel muhteşem bir konser verecek. Aynı saatlerde vosvos ve motor konvoyları ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne olacak.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası

Öte yandan Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Satranç Akademisi; Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği işbirliğinde “Zafer Bayramı Online Satranç Turnuvası” düzenliyor.

30 Ağustos 2020 Pazar günü, saat 14.00`da başlayacak olan turnuva, https://www.chess.com/ platformunda her yaş grubunun katılımına açık olarak 5 dakika+2 saniye düşünme süresinde 11 tur şeklinde düzenlenecek. Turnuvada genel sıralamada ve kategori ödüllerinde dereceye girecek toplam 30 sporcu, Kartal Belediyesi tarafından toplamda 5 bin TL maddi ödül ile ödüllendirilecek.

