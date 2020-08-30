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30 Ağustos Zafer Bayramı Kocaeli’de törenle kutlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Kocaeli’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Kocaeli’de törenle kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle Kocaeli’de tören düzenlendi. İzmit Saat Kulesi önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, Bağçeşme Şehitliği’nde yapılan dualar ile sona erdi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve il protokolü katıldı. Çelenk sunumunun ardından şehitliğe geçen il protokolünün, şehitlikte yaptıkları duaların ardından tören sona erdi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:48
Sabah
06:18
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Sahil Eczanesi
Karamursel
Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Hilal Eczanesi
Basiskele
Merkez Eczanesi
Golcuk
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Darica
Yarımca Mehtap Eczanesi
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