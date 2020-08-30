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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

BİTLİS HABERLERİ  | 30.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün 98.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nün 98. yıldönümü törenle kutlandı.
Ahlat Kaymakamlığı önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Fırat Kılıç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Buradaki törenin ardından Ahlat Şehitliği ziyaret edildi. Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, bazı şehit aileleri ile gaziler katıldı.

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Bitlis Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:06
Sabah
05:32
Öğle
12:17
İkindi
15:57
Akşam
18:52
Yatsı
20:13

Bitlis Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

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Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
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Derman Eczanesi
Hizan
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