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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı

AMASYA HABERLERİ  | 30.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde pandemi nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılında sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlama programı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Atak tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende İlçe Kaymakamı Demirkale, Garnizon Komutanı Kuş ve Belediye Başkan Vekili Atak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde pandemi nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılında sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlama programı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Atak tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende İlçe Kaymakamı Demirkale, Garnizon Komutanı Kuş ve Belediye Başkan Vekili Atak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören Merzifon Hava Şehitliğinde devam etti.
İlçe protokolünün katılımıyla Müftü Abdulhamid Pehlivan’ın ebediyete intikal eden şehitlerin ruhu için okuduğu dua ile program sona erdi.
Büyük Zaferin 98’inci yıl dönümünde ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı ile donatıldı.
Kutlama programına ayrıca Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve az sayıda vatandaş katıldı.

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Amasya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:25
Sabah
05:55
Öğle
12:42
İkindi
16:23
Akşam
19:20
Yatsı
20:44

Amasya Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Gökman Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Kerem Eczanesi
Merzifon
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