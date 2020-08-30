30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı

Balıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıl dönünü Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı. Düzenlenen törende Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi anıta çelenk sundu.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı.

"Büyük taarruz 30 Ağustos’ta zaferle taçlandı"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk sunma töreninde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Öğretmen Yüzbaşı Muhammet Mızrakçı yaptı. Mızrakçı konuşmasında, “Bugün mazisi kahramanlıklarla dolu Yüce Türk Milleti’nin ve kahraman Türk Ordusunun kutsal vatan topraklarını işgal ederek milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmanlara karşı tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos zaferinin 98’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla şahlanan bir milletin neleri başarabileceğini, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti işgale açık hale getirilmişti. Ancak Türk milleti bu duruma sessiz kalamazdı.19 Mayıs 1919’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan destansı bağımsızlık mücadelesi aziz milletimizin yokluklara rağmen sahip olduğu tüm imkanları seferber ederek donattığı ordumuz sayesinde 30 Ağustos’ta zaferle taçlanmıştır. Bu zaferle bize istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiştir.

Şanlı Türk tarihinde Ağustos ayı zaferler ayı olarak bilinmektedir. Malazgirt Zaferi, Çaldıran Savaşı, Mercidabık Zafer, Belgrad’ın Fethi, Mohaç Zaferi ve 30 Ağustos zaferinin kazanılması zaferler ayı söyleminin en güzel kanıtıdır. Nasıl ki Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan zaferle Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescillemişse, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’da yine bir 26 Ağustos günü başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandırarak tüm dünyaya bağımsızlık duygusunun yüceliğini göstermiştir. Bu zafer ile devletimizin yeniden inşa süreci başlatılmış ve ilelebet payidar kalacak yeni Türk Devletinin temelleri burada atılmıştır” diye konuştu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Tetik ‘Bu Vatan Kimin’ isimli şiiri seslendirdi. Şiirin okunmasının ardından Balıkesir Valiliğinin düzenlediği çelenk sunma töreni sona erdi.

