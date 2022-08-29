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30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü Milli Mücadele kahramanlarının torunlarıyla kutlanacak

29.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak'ın torunu Fatmanur Çakmak davet edildi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, Milli Mücadele'de görev almış komutanların ve mücadelenin kahramanlarının torunları ve akrabalarıyla kutlanacak.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30 Ağustos'ta Devlet Mezarlığında düzenlenecek "Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Komutanlarını Anma Töreni", Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrik töreni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne, Milli Mücadele kahramanlarının torunları da davet edildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma ve eşi Ayşe Hülya Aldırma, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve eşi Nihal Sayar, Fevzi Çakmak'ın torunu Fatmanur Çakmak, İzzettin Çalışlar'ın torunu İzzettin Çalışlar, Mehmet Kazım Orbay'ın torunu Murat Ünlütürk ve eşi Beril Ünlütürk, Mustafa Haydar Muğlalı'nın torununun oğlu Oğuz Akın İşiten, Mehmet Nihat Anılmış'ın torunu Neriman Semra Akgün, Kazım Karabekir'in torunu İclal Cankorel ve eşi Bilge Cankorel, Ali Efe Yörük'ün torunu Şemsi Nur Yörük, Onbaşı Seyit Çabuk'un torunları Şaban Çabuk ve Bayram Özçetin ile Naci Tınaz'ın kardeşi Emine Hanım Darende'nin aralarında olduğu milli mücadele komutanları ve kahramanlarının akrabaları, bu etkinliklere onur konuğu olarak davetli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı

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