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30 Ağustos’ta şehitler unutulmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.08.2020 12:44 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılında sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti gerçekleşti.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolaysıyla Demokrasi meydanında düzenlene çelenk sunma programının ardından kent protokolü Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti.Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ve Şehitkamil belediye başkanları ile Milletvekili Derya Bakbak ve askeri erkan katıldı.Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından yapılan dua sonrası kent protokolü şehit ailelerine baş sağlığı dileyerek mezarlara karanfil bıraktılar.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılında sadece çelenk sunma töreni ve şehitlik ziyareti gerçekleşti.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolaysıyla Demokrasi meydanında düzenlene çelenk sunma programının ardından kent protokolü Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti.
Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ve Şehitkamil belediye başkanları ile Milletvekili Derya Bakbak ve askeri erkan katıldı.
Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından yapılan dua sonrası kent protokolü şehit ailelerine baş sağlığı dileyerek mezarlara karanfil bıraktılar. Şehitlik ziyareti sonrası program sona erdi.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:28
Sabah
05:53
Öğle
12:36
İkindi
16:15
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Bilge Nil Eczanesi
Sehitkamil
Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gülcan Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
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