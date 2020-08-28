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30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutlayacaklar

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı yüksek irtifa tırmanış etkinliği bu hafta sonu gerçekleştirilecek.Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Baki Çetinkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Batı Torosların en yüksek dağı olan 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi’ne tırmanış düzenleyeceklerini açıkladı.29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan etkinliğe kulübün tüm üyelerini davet eden Çetinkaya, “Talep durumuna göre özel araç veya araç kiralama şeklinde planlama yapılacak.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı yüksek irtifa tırmanış etkinliği bu hafta sonu gerçekleştirilecek.
Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Baki Çetinkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Batı Torosların en yüksek dağı olan 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi’ne tırmanış düzenleyeceklerini açıkladı.
29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan etkinliğe kulübün tüm üyelerini davet eden Çetinkaya, “Talep durumuna göre özel araç veya araç kiralama şeklinde planlama yapılacak. Uygun kamp ve tırmanış malzemesi bulunmayanlar etkinliğe kabul edilmeyecek. Etkinlik için 29 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 10.00’da Garaj Kahvesinde toplanacağız. Etkinlik hakkında kısa bilgilendirme ve malzeme kontrolü yapıldıktan sonra 10.30 da hareket edeceğiz. Güzergahımız Milas - Fethiye - Elmalı olacak. Yaklaşık 4 -5 saatlik bir yolculuktan sonra Elmalı’ya varacağız oradan kamp yapacağımız Kızlar Sivrisi Todosk Dağ Evine varacağız. Kısa bir dinlenmeden sonra çadırlarımızı kuracağız. İlk gün çadırların kurulması, dinlenme, şeklinde faaliyetimiz olacak. Havaların sıcak olması nedeniyle zirve yürüyüşümüz 03.00 civarında başlayacak. Zirvede bayrağın dalgalandırılması, zirve defterinin imzalanmasından sonra kampa dönüş olacak. Koşullar elverdiğinde Pazar akşamı Milas’a dönmüş olacağız” dedi.
Etkinlik sorumlusunun Hasan Çakıroğlu’nun olduğunu belirten Çetinkaya, “Etkinliğe katılmak isteyenler isimlerini etkinlik sorumlumuza yazdırmaları gerekmekte. Etkinliğimizde pandemi nedeniyle kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak” dedi.

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