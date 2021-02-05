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30. Alanya Triatlonu için resmi imzalar atıldı

05.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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30. Alanya Triatlonu için resmi imzalar atıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu, 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Alanya Triatlonu için resmi sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu yıl 30. kez düzenlenecek Alanya Triatlonu için Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve beraberindeki heyetin, Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel'i ziyaret ettiği belirtildi.

Dünyanın birçok yerinden triatletin katılacağı organizasyon için Yücel ve Yalçınkaya'nın sözleşmeleri imzaladığı aktarıldı.

Alanya Belediye Başkanı Yücel'in imza töreninde yaptığı açıklamada, "Belediyemizin sponsorluğunda, Alanya Kaymakamlığı'mız ve Alanya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün iştirakiyle 30. Alanya Triatlonu için Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanımız Sayın Bayram Yalçınkaya ile protokolümüzü imzalayarak, sporun ve sporcunun kenti olmaya devam edeceğimizi bir kez daha gösterdik." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Federasyon başkanı Yalçınkaya'nın ise yarışlar için şimdiden heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Alanya, Türkiye'nin triatlon sporu ile tanışmasında, branşın yaygınlaşmasında en önemli mihenk taşlarından biri. Belediyemizin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle yine unutulmaz deneyimler yaşatan bir organizasyon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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