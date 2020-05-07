YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. 30 bin anneye 360 ton süt dağıtıldı

30 bin anneye 360 ton süt dağıtıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından anne adaylarının sağlıklı beslenmesi amacıyla 7 ay önce hayata geçirilen Anneye Süt Bebeğe Can Projesi kapsamında 30 bin anneye ulaşılarak toplamda 360 ton sütün dağıtımı yapıldı.Corona Virüs’le mücadelede koruyucu önleyici tedbirlere yönelik çalışmalar aralıksız sürerken Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde anne adaylarını unutmadı ve Anneye Süt Bebeğe Can Projesi çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilen ya da başvuru yapan gebeler için, 45 günde bir 12 litre süt dağıtımına devam edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından anne adaylarının sağlıklı beslenmesi amacıyla 7 ay önce hayata geçirilen Anneye Süt Bebeğe Can Projesi kapsamında 30 bin anneye ulaşılarak toplamda 360 ton sütün dağıtımı yapıldı.
Corona Virüs’le mücadelede koruyucu önleyici tedbirlere yönelik çalışmalar aralıksız sürerken Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde anne adaylarını unutmadı ve Anneye Süt Bebeğe Can Projesi çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilen ya da başvuru yapan gebeler için, 45 günde bir 12 litre süt dağıtımına devam edildi. Rutin olarak 45 günde bir dağıtımı gerçekleştirilen sütler ilk etapta üreticilerden temin edilerek sterilizasyon ve paketleme işlemlerinin ardından anne adaylarının evlerine bırakılıyor.
"Beslenme çok önemli"
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay’ın konu hakkında yaptığı açıklamada gelecek kuşağın sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaması için çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini belirtti. Anne adayı ve bebek sağlığının çok önemli olduğunu dile getiren Tolay, özellikle erken doğumların ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için gebelerin beslenmesi çok önemli olduğunu ifade etti.
Tolay, annenin iyi beslenmesi gerektiğini bunun için de en uygun gıdanın hem mineral hem de protein yönünden zengin olan süt olduğuna dikkati çekerek, "’Anneye süt, bebeğe can’ olsun diyerek, gelecek nesillerin, doğan bebeklerimizin daha sağlıklı ve gelişimlerinin daha yerinde olması amacıyla anne doğum yapana kadar 45 günde bir 12 litre sütü evlerine kadar götürüyoruz. Dağıtılan yaklaşık 360 ton sütü Gaziantep Süt Üreticiler Birliğinden temin ediliyor. Dolayısıyla biz süt üreticileriyle iş birliği yaparak, süt üreten çiftçilerimize de bir desteğimiz söz konusu oluyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:23
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Baran Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Aydıner Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.