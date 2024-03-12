30 bin lira getirisi ve eleman sıkıntısı olan oto eksperliğini öğrenciler yerinde inceledi

Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Experix Kurumsal Oto Ekspertiz’e gelerek, buradaki işleyiş hakkında bilgi aldı. Ders niteliğinde geçen etkinlikte öğrenciler, önce ekspertiz konusunda teorik, daha sonra da pratik eğitim ve bilgileri yerinde öğrendi. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek’in anlatımıyla işlemleri yerinde gören öğrenciler, ilerde muhtemel çalışma ortamları hakkında da birincil kaynaktan bilgi sahibi oldular. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz çalışanlarına sık sık sorular soran öğrenciler aylık ortalama 30 bin liraya kadar maaş getirisi olan meslek hakkında bir çok konuya hakim oldu. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, sektörde nitelikli eleman bulamadıklarını belirtirken, öğrencilerin mesleklerine olan ilgisinden memnun kaldıklarını belirtti.

“NİTELİKLİ PERSONEL EKSİKLİĞİ”

Öğrencilere mesleği hakkında detaylı bilgi veren Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, “Arkadaşlar sektöre çıkmadan önce iş tanımları, çalışma sistemi ve cihazlarımızla ilgili genel bir eğitim veriyoruz. Bu sayede mezuniyetlerinden sonra sektöre çıktıklarında neyle karşılaşacaklarını neye ihtiyaç duyacaklarını, onların sektörden ne bekleyeceklerini ve sektörün onlardan ne bekleyeceklerini bilgilendirme adlı bir tanıtım yapıyoruz. Makinaların cihazlarının çalışma sistemiyle alakalı bir eğitim verdik. İlk başta teorik ile başlamamızın nedeni; öncelikle kendilerini ve işi tanımaları gerekiyor, sektörü tanımaları gerekiyor ki ona göre doğrultularını belirlemeleri lazım. Daha sonra da sahada çalışacağı ekipmanları görmesi namına onlara bir eğitim verdik. Açıkçası birçok sektörde olduğu gibi bizim de istihdam konusunda birçok sıkıntımız var, bu sıkıntıların temeli sebebi nitelikli personel eksikliği. Personeli nitelikli bir hale getirebilmek için onlara bir ufuk çizgisi çekmek gerekiyor. Bu arkadaşlar neye hizmet edeceklerini ne yapabileceklerini bilirlerse kendilerine ona göre bir çizgi ve hedef belirleyeceklerdir. Biz de bu sayede nitelikli personel sağlamış olacağız hem de onlar için verimli bir çalışma ortamı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“ORTALAMA 30 BİN LİRALIK MAAŞI OLAN BU SEKTÖRDE NİTELİKLİ PERSONEL BULMAKTA DA ZORLANIYORUZ”

Otomobil sektörünün sürekli geliştiğini belirten Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, şöyle devam etti:

“Otomobil sektörü sürekli gelişen bir sektör, son dönemlerde elektrikli araçların da piyasaya girmesiyle beraber iş nitelikleri tanımları çok değişti. Bunun doğrultusunda dünya sektörünün piyasasının yönünü tahmin etmeleri, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor, daha araştırmacı ve daha yenilikçi olmaları gerekiyor. Eğer bu davranışları olursa sektörde daha nitelikli insan olabilirler. Onlar için de daha iyi saha imkânı sağlayacak ve ortaya daha sağlıklı daha iyi bir iş çıkaracaklardır. Kendini geliştirmiş Usta niteliğinde birisi ise 30 bin lira civarında bir iş başlangıcı yapabilir. Tamamen branşına bağlı, branşının doğrultusunda aylık 20 bin lira ile de işe başlayabilir bu rakamlar aylık 40-45 bin liralara da çıkabilir. Ortalama 30 bin liralık maaşı olan bu sektörde nitelikli personel bulmakta da zorlanıyoruz.”

“UYGULAMA OLARAK YAPILAN EĞİTİMLER ÇOK DAHA FAYDALI”

Konuyla alakalı Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi motor bölümü öğretmeni Ahmet Mozak, “Okul sanayi iş birliği kapsamında biz öğrencilerimizi zaman zaman sanayiye ve yetkili servislere götürüyoruz. Bugün de gelme sebebimiz ise otomotiv test teknikleri dersimiz ile ilgiliydi. Gelen öğrencilerin 11. Sınıf öğrencilerimizdi, Bu günkü ders konumuz motor testi, önümüzdeki hafta konumuz ise fren testi konumuz var. Bunların teorik eğitimini okulda yapıyoruz burada da sağ olsun Experix bize yardımcı oldu. Uygulama olarak da öğrencilerimize bunları göstereceğiz. Hem uygulamalı olarak görmüş olacakla hem de sanayiyi, çalışma ortamlarını mezun olduklarında ne yapacaklarını görmüş olacaklar. Bu kapsamla buradayız, insanlar anlatılanlara, yazdığı, okuduğu veya gördüğü algılama oranları çok farklı. Uygulama olarak yapılan eğitimler çok daha faydalı, daha kalıcı. Zaten atölye ortamında görsel olarak bunları gösterebiliriz ama uygulamalı olarak bunları gösterme ihtimalimiz yok ders konusu hakkındaki içeriği aktarmamız mümkün değil. Bu kapsamda biz de öğrencilerimizi zaman zaman böyle iş yerlerine iş birliği içerisinde getiriyoruz. Uygulamalı olarak gösterilmesinin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

