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30 hasta nakil ambulansı 48 bin 490 kişiye hizmet verdi

04.01.2024 11:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 hasta nakil ambulansı 2023 yılında 48 bin 490 kişiye hizmet verdi.

30 hasta nakil ambulansı 48 bin 490 kişiye hizmet verdi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce sunulan “Hasta Nakil Ambulans Hizmeti” kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2023 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 48 bin 490 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansla hasta vatandaşlar evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Öte yandan ambulanslar il dışı, bin 76 hastaya hizmet verdi. Ayrıca spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde olmak üzere 2 bin 142 ek görev hizmeti sunuldu.

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