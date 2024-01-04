30 santimetre denildi, bağırsağından 1 metre alındı

Yapılan ameliyatta, doktorlar tarafından kendisine bağırsağının sadece 30 santimetre kesileceği bildirilen genç kadın, bir türlü düzelememesi sonucu yaptığı bir araştırma sonrası bağırsağının yaklaşık 1 metre kesilmiş olduğunu öğrendi. Genç çift hastaneye dava açtı.

İstanbul’da yaşayan Çağla Çokal ilk bebeğini dünyaya getirdikten sonra yaşadığı sağlık problemleri dolayısıyla bağırsak ameliyatı oldu. Özel bir hastanede ameliyat olan genç anne, bağırsağının yapıştığı ve bu problemi çözmek için bağırsağının 30 santimetre kesileceğini öğrendi. Fakat ameliyat sonrası ağrılarının devam etmesi sonucunda başka bir hastanede kontrole giden çift, genç kadının bağırsağından toplamda 1 metreye yakın alındığını öğrendiler. Talihsiz genç kadının eşi Bilal Çokal, “Eşimin bağırsağından 1 metreye yakın kesilmiş, ayrıca doğum öncesi verilen bilgiler tamamen yanlış çıktı. Başka bir hastaneye gittiğimizde sistemde eşimin 1 sene içerisinde 4 kere hamile kaldığını yazmışlar. Hastanenin yaptığı tüm işlemler hatalı. Bu hatalar yüzünden karım bebeğimizi aylarca kucağına alamadı ve emziremedi. Bizi hem maddi hem de manevi olarak mağdur ettiler” dedi.

“SÖYLENEN HER SÖZ YALANMIŞ”

Bilal Çokal, “Geçen sene bu zamanlarda eşimin hamile olduğunu öğrendik. Çağlayan’da bulunan özel bir hastanede düzenli olarak doğum kontrolleri için gitmeye başladık. Eşimin hamilelik sürecine kadar bu hastanede bulunduk. Gittiğimiz her seferde gebeliğin iyi devam ettiği ve normal doğum yapılacağını belirttiler. Hastanedeki bazı durumlar bizi tedirgin ediyordu. Doktorun odasında sanki bir ticarethane gibi çok fazla kartvizit vardı. Ebe kartı dışarda bulunan bir şirketin çocuğun hangi cinsiyetle doğacağı ile ilgili başvurabileceğimiz kartlar. Aslında bunlar hastanede bulunan şeylerdi. Ayrıca doğum sonrası fotoğrafçı tutmak için kartlar bulunuyordu. Sürekli bizi birilerine yönlendirmeye çalışıyorlardı. Bize bir kart verdi, ’çocuğun cinsiyetini öğrenmek için burayla iletişime geçebilirsiniz yanılma payı yok’ dediler. Biz bu şirketi aradık, gittik. Çekilen filmler sonucunda bize kızımızın olacağı söylendi. O zamanın parasıyla 4 bin 500 lira para verdik. Bizde kızımızın olacağını öğrenince kız çocuğu için kıyafetler ve beşik gibi eşyalar aldık. Daha sonra başka bir hastanede yaptırdığımız test sonucu erkek çocuğumuzun olacağını öğrendik. Bizim için erkek veya kız çocuk olması fark etmiyordu. Bize zorla tavsiye edilen ve hata olmaz dediği yerden hem hatalı sonuç çıktı hem de paramız gitti” dedi.

“EŞİMİN KARNINDAN 1 METRE BAĞIRSAK ALDILAR”

30 santimetre kesileceği söylenen bağırsaktan daha uzun kesildiğini belirten Bilal Çokal, “Doğum sonrası eşimin şikayetleri halen devam ediyordu. Biz şikayetlerimizi söylesek de doktorlar bize ’nazlanıyorsunuz bunlar normal’ dediler. Taburcu olduktan 6 saat sonra bir gece vakti karımın ateşi 40 derecelere çıktı. Eşim hastanede iltihap kaptı. Birçok test yaptılar ama hiçbir sonuç alamadık. Doktorlar gelip bakıp gidiyorlar ama hiçbir müdahale yapmıyorlardı. Karımın karnı günden güne şişiyordu. En son görüntüleme yapmaya karar verdiler ve sonrasında ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler. Fakat çekilen röntgenler test sonuçlarında hiçbir şey bulunmamıştı. Bir anda doktorlar ’Eşinin bağırsakları yapışmış kesmemiz lazım’ dediler. Bize söylenen bağırsağından 30 cm kesilmesi gerektiğiydi. Fakat ameliyat sonrası başka bir hastanede kontrol ettirdik ve 1 metreye yakın bağırsağın kesildiğini öğrendik. Bizde bu durumlar üzerine dava açtık ve davamız sürüyor" şeklinde konuştu.

“SİSTEME KARIMIN DOĞUM SONRASI 1 YIL İÇİNDE 4 KERE DAHA HAMİLE KALDIĞI GİRİLMİŞ”

Sitemde bile hatalar yapıldığını belirten Bilal Çokal, "Hastane kayıtlarında eşimin doğumu sonrası 4 kere daha hamile olduğuna dair sisteme giriş yapılmış. 1 sene içerisinde eşim nasıl olabilirde 4 kere hamile olur. Bunu hastaneye bildirdiğimizde de sistemimiz hacklenmiş bizlik bir durum yok dediler. Eşimin rahatsızlıkları halen devam ediyor ve 3 ay önce tekrar bir ameliyat oldu. Hastane masraflarını sigortadan alacaklarını söylediler fakat alamayınca bizden 170 bin lira talep ettiler. Nakit 130 bin liram vardı hastaneye gittim bunu verdim gerisini karttan ödeyebileceğimi söylediğimde bir anda bana ’iskonto yaptık bu yeterli’ dediler. Hiçbir dedikleri birbiriyle tutmuyordu. Biz sağlığımızdan huzurumuzdan olduk, üstelik hem maddi hem de manevi olarak 1 senedir yıprandık” ifadelerini kullandı.

“6 AY BOYUNCA ÇOCUĞUMU EMZİREMEDİM VE KUCAĞIMA ALAMADIM”

Bebeğini aylarca emziremediğini belirten Çağla Çokal, "Süreç bizim için çok zor geçti. Hem doğum sürecim hem de doğum sonrası geçirdiğim ameliyat yüzünden çocuğumu 6 ay boyunca kucağıma alamadım ve emziremedim. Bana yalan konuşuldu, bağırsağımın 30 santim alınacağı belirtilip yaklaşık 1 metre bağırsağım kesildi. Çocuğumu halen emziremiyorum. Yaklaşık 3 ay önce tekrar bir ameliyat geçirdim. Sistemlerde sürekli hamile olduğum ve tedavi için iğneler vurulduğum görünüyor. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Bizi hem maddi hem de manevi olarak mağdur ettiler" şeklinde konuştu.

