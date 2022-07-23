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"30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sürüyor

23.07.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sürüyor

"30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Akçaabat Belediyesince organize edilen festival kapsamında sahil kenarındaki etkinlik, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Gösterilerin ardından, sanatçılar Pelin Karaağaçlı, Taylan Türkmen, Bilal Hancı ve İsmail Türüt tarafından türküler seslendirildi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ne yerli ve yabacı turistlerin ilgisinin arttığını belirterek, kendilerinin de Akçaabat'ın turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Festivallerin turizm açısından önemine değinen Ekim, "Festivallerle ismimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Halk danslarının kaynaşma merkezi, horonun başkenti Akçaabat'ımıza gelen yerli ve yabancı ekiplerimizle hem kültürel kaynaşma sağlarken hem de yerelde ve ulusalda ilçemizi tanıtmış oluyoruz. Kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat'taki etkinliklerimizi her yıl daha da geliştirerek, çeşitlendirerek artıracağız." dedi.

Yayla turizmine de özel önem verdiklerini ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Son yıllarda küresel ısınma ile daha serin ve yeşil olan bölgeler tercih edilmektedir. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler yaylalarımıza hayran kalmaktadır. Akçaabat'ımız yeşili ve mavisi ile bünyesinde bir sürü güzellikler barındırıyor. Yaylarımızın doğal güzelliklerini bozmadan ekonomik olarak buralardan istifade edeceğiz. Herkesi, bölgemizin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum."

Festival, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ve konserle sona erecek.

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