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30 yıldır hem yazıyor hem Çiziyor

ISPARTA HABERLERİ  | 06.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

Hatice Oya Kuzgun kişisel yağlı boya resim sergisinin 7’ncisini Eğirdir’de açtı.Yurt içi ve yurt dışında açtığı sergilerde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan ressam - yazar Hatice Oya Kuzgun, 7’nci yağlıboya Resim Sergisini Eğirdir Dündarbey Medresesi avlusunda açtı.

Hatice Oya Kuzgun kişisel yağlı boya resim sergisinin 7’ncisini Eğirdir’de açtı.

Yurt içi ve yurt dışında açtığı sergilerde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan ressam - yazar Hatice Oya Kuzgun, 7’nci yağlıboya Resim Sergisini Eğirdir Dündarbey Medresesi avlusunda açtı. Açılışa, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Emniyet Müdür Ömer Gürlek yanı sıra sanatseverler katıldı.
30 yıldır hem yazıp hem de resim yaptığını ifade eden Kuzgun, “Herkes resim yapamaz. Kaliteli resim yapmak bir insanın bazen 6 ayını, bazen 1 yılını alıyor” dedi.
6 ödül aldı
Eğirdir’li Hatice Oya Kuzgun, resim yapmanın yanı sıra şimdiye kadar 10 kitap yazdığını ve 6 ödül aldığını ifade etti.
Serginin açılışını yapan Kaymakam Çelik ve beraberindekiler, Hatice Oya Kuzgun’un tablolarını tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Kuzgun ayrıca son kitabı olan “Fırtınalı Yıllar” isimli romanını Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Gök’e imzalayarak hediye etti.
23 eserden oluşan yağlı boya resim sergisi 30 Ağustos 2020 Pazar gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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