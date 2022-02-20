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30 yıllık ebe, meslektaşı kızıyla aynı hastanede görev yapıyor

20.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne kız, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her gün anne ve bebeklerin ilk buluşma anına şahit olup, onlara yardım ediyor - 25 gün önce göreve başlayan ebe Gizem Tanır: - "Annemle birlikte çalışmak çok güzel bir his, arkamda hep desteği var"

BURCU ÇALIK- Yaklaşık 30 yıllık ebe Aynur Tanır, aynı mesleği seçen ve şans eseri kendisinin görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan kızıyla çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Anne ve bebeklerin ilk buluşma anlarına yardım etmekten çok etkilenen ve bu nedenle ebe olmaya karar veren Aynur Tanır, tutkuyla bağlandığı mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdürüyor. Meslek aşkını ailesine de yansıtan ebe Tanır, tam da emeklilik günlerine hazırlanırken en büyük hayallerinden birine kavuştu.

Çocukluğu annesinin çalıştığı kadın doğum servislerinin koridorlarında geçen 22 yaşındaki Gizem Tanır, lise sıralarında tıpkı annesi gibi ebe olmaya karar verdi.

Eğitimini başarıyla tamamlayan genç ebenin ilk görev yeri ise şans eseri annesinin çalıştığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu.

Hem meslektaş olup hem de aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşayan anne-kız, duygularını AA muhabirine anlattı.

- "Kızımla aynı mesleği yapmak onur verici"

Farklı illerdeki hastanelerin ardından 10 yıldır Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığını anlatan Aynur Tanır, "Mesleğimin en çok sevdiğim yanı bir bebeğin dünyaya gelmesine, hayata başlangıcına vesile olmak. Bu çok güzel bir duygu. Yeni doğan bebeklerin kendilerine has o güzel kokuları başka hiçbir şeyde yok. Allah isteyen herkese evlat nasip etsin." dedi.

Tanır, "Kızımla aynı mesleği yapmak çok güzel bir duygu, çok onur verici. Güzel bir şeyler yapabilmişim ki kızım da benimle aynı mesleği tercih etmiş, bu da ayrıca gurur verici." ifadesini kullandı.

Aynı hastanede görev yapmaktan da çok keyif aldığını dile getiren Tanır, kızının çocukluğunda kendisiyle birlikte hastanede bol bol vakit geçirdiğini anlattı. Tecrübelerini kızına da aktarmaya, öğretmeye çalıştığını söyleyen Tanır, evladının ebelik mesleğini hep ileriye taşıması temennisinde bulundu.

- "Arkamda hep desteği var, annemden çok şey öğreniyorum"

Ebelik görevine yaklaşık 25 gün önce başlayan Gizem Tanır ise Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ebelik bölümünü bitirdiğini dile getirdi.

Tanır, "Çocukluğumda okulda olmadığım her vakitte hastanede annemin yayındaydım. Hep annemi izlerdim. Liseye başladığımda ne yapmak istediğimi de biliyordum, annemin izinden gitmek istedim. Onun gebelere verdiği destek, bebeklerle ilgilenmesi çok güzeldi. Bu nedenle üniversitede ebelik bölümünü seçtim." diye konuştu.

Genç ebe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annemle aynı hastanede görev yapacağımı öğrendiğimde çok sevindim. Benim için büyük sürpriz oldu. Hastanede anneyle bebeğin o ilk buluşma anına yardım etmek, ilk anı paylaşmak çok güzel bir duygu. Annemle birlikte çalışmak da çok güzel bir his, arkamda hep desteği var. Ondan çok şey öğreniyorum."

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