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30 yıllık hayal gerçeğe dönüştü

19.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımına başlamasıyla 30 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar, beraberinde dernek yönetimiyle birlikte, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımına başlamasıyla 30 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.
Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar, beraberinde dernek yönetimiyle birlikte, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar, Lisanslı Kuru Kayısı Deposunun hayata geçirilmesi ve Toprak Mahsülleri Ofisi’nin kayısı alımına başlamasıyla 30 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Kayısının hak ettiği değeri gördüğünü dile getiren Maskar, Özcan’a katkılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, “Ekonomik ve sosyal hayatının gelişimine katkı sunan her kurum ve kuruluşla birlikte hareket etmek, paydaş olarak bilgi alışverişinin sağlanması konusunda yardımcı olmak, destek olmak kurumumuzun vizyonunda bulunmaktadır” diye konuştu.

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