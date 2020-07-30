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30 yıllık ustadan “Bıçaklarınızı son güne bırakmayın” çağrısı

AMASYA HABERLERİ  | 30.07.2020 08:42 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında mesai yapıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla işleri artan bıçakçılar, bileme taşından çıkan kıvılcımlar arasında mesai yapıyor. Amasya’nın Taşova ilçesinde de sanatında 30. yılını dolduran bir esnaf, ‘bıçak bileme işleminin son güne bırakılmaması’ gerektiğini ifade etti.
Kurban Bayramı arefesinde bıçak ustaları ve satıcılarında yoğun mesai var. Taşova’nın eski esnaflarından olan babasının ve ağabeyinin yapmış olduğu işi devam ettiren, babasının vefatı sonrasında ise mesleği devralarak baba mesleğini sürdüren esnaf Hasan Kurt (54), bıçakları özenle biliyor.
Bir yandan sıcaklarla ve korona virüsle de mücadele eden ustalar, yoğun iş temposunda bir sonra ki günün işini bile alıyor. 30 yıldır esnaflık yapan Hüseyin Kurt, pandemi olarak ilan edilen yeni tip Korona virüs(Covid-19) salgını çerçevesinde gerekli önlemleri alarak yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Bıçak biletmede bileme işleminin son güne bırakılmaması konusuna vurgu yapan Kurt, “Eskiden ‘Silahçı Süleyman Usta’ derlerdi babama. Baba mesleği bıçak bileme işlerini devam ettiriyoruz. Ama şu anda biz bu işi bırakırsak gerçekten bu işi yapacak kimse yok. Ben haklıma sesleniyorum. Bıçak bileme işlerini gerçek sahiplerine yaptırsınlar. Ustasına yaptırsınlar. Kurban keserken kurbanlarımıza hiçbir zaman acı vermeden gerçek bıçakları kullanmalarını istiyorum. Bıçaklarını da son günlere bırakmadan, bizlere ulaştırmasını halkıma çağrı yapıyorum. Ama Taşova’da gerçekten bu işi yapacak kimse kalmadı. Yani rahmetli babam hep derdi ‘Siz devam ederseniz bizde ne zamana kadar’ yaş oldu 54. ama bu işi gerçekten yapacak kimse kalmadı" dedi.

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