Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 300, 301,306 ve 500 numaralı hatlarda güzergah değişikliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mevcut hatların güzergâhlarında gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu kapsamda 300, 301, 306 ve 500 No’lu hatlarda güzergah değişikliği 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başladı. Bu kapsamda 300 No’lu Dilovası-Umuttepe, 301 No’lu Hereke- Gebze, 306 No’lu Diliskelesi-Hastane ile 500 No’lu Hereke-Darıca hatlarında güzergah değişikliği yapıldı.

Yeni güzergah yapılandırmasıyla birlikte 300 No’lu Dilovası-Umuttepe hattı Dilovası yönüne gidiş güzergahında ve 500 No’lu Hereke-Darıca hattı Darıca yönüne gidiş güzergahında yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı. 301 No’lu Hereke- Gebze hattı Gebze gidiş yönünde 306 No’lu Diliskelesi-Hastane hattı da hastane gidiş-dönüş yönünde yine yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanmaya başladı.

