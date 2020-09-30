"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST için geldiği Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış törenini gerçekleştirmesinin ardından tesislerin yeni olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB'nin kapıları açık." daveti geldi. Varank, sosyal medya hesabında, "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu üç tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullanarak, kurulan tesislerin fotoğraflarını paylaştı. Varank'ın paylaşımında, Gaziantep'te Haziran 2016'da 338 bin 199 olan aktif SGK’lı çalışan sayısının, Haziran 2020'de 408 bin 866'ya yükseldiği yer aldı. Bakan Varank’ın açıklamalarının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de beraberindeki heyetle açılan tesisleri yerinde inceledi ve iddialara yanıt verdi.

Vali Gül, ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek ile OSB'de basın toplantısı düzenledi. Yapılan eleştirilere değinen Vali Gül, "Firmanın isimlerine bakıyorlar ve internetten onun kuruluşuna bakıyorlar. Deniliyor ki '1960, 1970, 1980'da kurulan bir firmanın şimdi açılışı yapılıyor.' Biz 300 firma açmadık biz 300 tesis açtık. Bunun içinde 10, 50,100 yıllık firmalar var." dedi. - "Lokanta gezme" iddiaları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere açılışı yapılan tesisler arasında lokanta, eczane ve market olduğuna dair iddialarla ilgili konuşan Gül, "Burası gastronomi kenti. Gaziantep yemekleri hazır dondurulmuş gıda olarak dünyanın her yerine ihraç ediliyor. 100 milyon cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Eczane denilen yer... Kendisi eczacı ama bebek bezi üretiyor. Kurduğu ve en son aldığı makine 5 milyon dolar." değerlendirmesinde bulundu.