YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. 300 yıllık Karadede Panayırı iptal oldu

300 yıllık Karadede Panayırı iptal oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 05.08.2020 12:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 300 yıllık geçmişe sahip "Tarihi Karadede Panayırı", korona virüs salgını ve son günlerde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle bu yıl iptal edildi.Bu yıl 5-6 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan tarihi panayır ile ilgili Gökçeağaç Köyü(Mahallesi) Derneği (GÖKDER) Başkanı Turgut Demir ve yönetim kurulunun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yaptığı görüşmede panayırın bu yıl yapılmamasının halk sağlığı açısından uygun olacağı görüşüne varılarak, panayır iptal edildi.Konu hakkında kısa bir açıklama yapan GÖKDER Başkanı Turgut Demir, "Panayır ile ilgili tüm konser anlaşmalarımızı ve hazırlıklarımızı daha önce tamamlamıştık ancak beklenmedik şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle panayır ile ilgili son durumu değerlendirmek için Bafra Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen ile de görüşerek hiç bir vatandaşımızın sağlığını riske atmamak adına panayırın bu yıl yapılmamasına karar verdik.

Samsun’un Bafra ilçesinde 300 yıllık geçmişe sahip "Tarihi Karadede Panayırı", korona virüs salgını ve son günlerde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle bu yıl iptal edildi.
Bu yıl 5-6 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan tarihi panayır ile ilgili Gökçeağaç Köyü(Mahallesi) Derneği (GÖKDER) Başkanı Turgut Demir ve yönetim kurulunun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yaptığı görüşmede panayırın bu yıl yapılmamasının halk sağlığı açısından uygun olacağı görüşüne varılarak, panayır iptal edildi.
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan GÖKDER Başkanı Turgut Demir, "Panayır ile ilgili tüm konser anlaşmalarımızı ve hazırlıklarımızı daha önce tamamlamıştık ancak beklenmedik şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle panayır ile ilgili son durumu değerlendirmek için Bafra Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen ile de görüşerek hiç bir vatandaşımızın sağlığını riske atmamak adına panayırın bu yıl yapılmamasına karar verdik. 2021 Ağustos ayında yeniden güzel bir Karadede Panayırı’nda halkımızla birlikte olacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Samsun Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:27
Öğle
12:46
İkindi
16:39
Akşam
19:54
Yatsı
21:30

Samsun Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Güney Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Ömer Eczanesi
Ilkadim
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp camını kıran şahıs, serbest bırakıldı

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp camını kıran şahıs, serbest bırakıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti

Papila Ailesinin Mutlu Günü

Papila Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.