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3000 rakımlı Karabet Geçidi kar altında

21.04.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin 3000 rakımıyla en yüksek geçidi olan Van’daki Karabet Geçidi, Ramazan Bayramı’nın ilk günü yağan karla beyaza büründü.

3000 rakımlı Karabet Geçidi kar altında

Van’da dün etkili olan sağanak yağmurun ardından birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Türkiye’nin 3000 rakımıyla en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de kar altında kaldı. Ramazan Bayramı’nı karla karşılayan Bahçesaraylı vatandaşlar, bu duruma alışık olduklarını söylediler. Şu an bazı şehirlerde vatandaşların denize girdiğini dile getiren bölge sakinleri, Van-Bahçesaray yolunun ise karla kaplı olduğunu ifade ettiler.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü, kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalma olaylarına karşı bölgeye yakın bir noktada iş makinelerini hazır bekletiyor.

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