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30Altı İklim Zirvesi başladı

10.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan: - "Bu yıl, iklim farkındalığının bu kadar artmasının nedenleri arasında geçen yıl yaşadığımız orman yangınları ve seller var çünkü iklim ile ilgili sorunlar insana temas ettiği anda farkındalık artıyor" - Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu: - "Bakanlık olarak iklim farkındalığına dair bakış açısını gençlerle kurgulayabilmek, gençlerin ne düşündüğünü anlayabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının iklim değişikliğini tüm yönlerinin ele alan "30Altı İklim Zirvesi" başladı.

İklim değişikliğine çözüm için alanında uzman isimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 30Altı İklim Zirvesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Zirvenin açılış oturumunda, "Konuşmamız Lazım: İklim Savunuculuğu, Gençlik ve Medya" konulu panel yapıldı.

Panelde, medyada iklim krizinin yer alışı, sosyal medya ve benzer alanların iklim krizindeki rolü, iklim savunuculuğunda genç kitlelerin payının yüksekliğinin nedenleri tartışıldı.

Senarist ve yapımcı Birol Güven'in yönettiği panelde, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu, "Esmiyor" Podcast kurucularından Derin Altan yer aldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, çevre ile ilgili haberlerin genel olarak bir "cerrah titizliğinde" yapılması gerektiğini ancak iklim krizinin cerrah müdahalesinden ziyade "diyetisyen problemi" olduğunu çünkü bunun dünya için zamana yayılmış bir dönüşüm süreci niteliği taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de iklim ve çevre farkındalığının artmasının en önemli nedenlerinin başında geçen yılki orman yangınları ve sellerin geldiğini belirten Özhan, çevre sorunlarının insana temas ettiği anda farkındalığın da arttığını ilave etti.

Özhan, "Bunun için illa yağmurlara, sellere, yangınlara ihtiyacımız yok. Ancak birebir yaşanan tecrübeler, elbette düşüncelerimizi doğrudan etkiliyor." dedi.

İklimdeki milimetrik değişimlerin kelebek etkisiyle kısa sürede çok büyük sorunlara yol açabildiğine işaret eden Özhan, çözümün, geleceğin karar alıcıları olan bugünün gençlerinin elinde olduğunu söyledi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Efendioğlu ise iklim krizinin sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin problemi olduğunu belirterek "Bakanlık olarak olaya bakış açısını gençlerle kurgulayabilmek, gençlerin ne düşündüğünü anlayabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Buradaki genç arkadaşlardan beklentim çevre gibi önemli bir konuyu konuşurken olaylara farklı açılardan bakmaya, yeni çalışmalara ve projelere girmeye gayret göstersinler. Bizler de Bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

İklim savunuculuğunda gençlerin rolünden bahseden Derin Altan da gençlerin, iklim değişikliğiyle ilgili her alanda çalışması gerektiğini vurguladı.

"Yeşil Mimari: Sürdürülebilir Mekan Tasarımı" konulu ikinci oturumda ise mimar Melek Zeynep Bulut ile Celaleddin Çelik söz aldı. Oturumda, iklim kriziyle ilgili mimarlığın sorumlulukları, iklim, çevre, ekoloji ve insan ilişkileri konuşuldu.

Zirvede ayrıca Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen fotoğraflar sergilendi.​​​​​​​

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