30’lu yaş ve üzeri vatandaşların hatıralarına Ayvalık Belediyesi sahip çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçmişte 30 yaş ve üzeri vatandaşların hatıralarını barındıran Vural Sineması’nın ekonomik nedenlerle kapatılması ilçede büyük bir kesim tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmasının ardından harekete geçen Ayvalık Belediyesi, bu üzüntüye son verdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin’in girişimlerinin sonucunda Vural Sineması Ayvalık Belediyesi tarafından kiralanarak yeniden halka hizmet vereceği açıklandı.

Ayvalık Belediyesi’nin yeni yılın ilk meclis toplantısında konuyu gündeme getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, “İşletmecileri tarafından ekonomik olumsuzluklar nedeniyle faaliyetine son veren Vural Sineması’nın kapatılması halkımızı çok üzdüğünü öğrendik. Bizim de belediyemiz bünyesindeki İsmet İnönü Kültür Merkezi’mizde akustik sorunumuz olduğu için alternatif arayışı içerisindeydik. Vural Sineması’nın işletmecileri tarafından faaliyetine son verilmesinin ardından hemen harekete geçerek sinemanın bulunduğu salonu Ayvalık Belediyesi olarak kiraladık.” dedi.

Kiraladıkları ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Vural Pasajı içerisindeki sinema salonunu; tiyatro ve görsel sanatlar salonu haline getireceklerini ve bunun yanı sıra da haftada iki gün festival filmleri gösterimleri, çocuk oyunları, edebiyat günleri, konferans gibi etkinliklerde kullanacaklarını belirten Başkan Mesut Ergin, “Salonun yanındaki 30 kişilik salonu da genişleterek nikâh salonu haline getireceğiz. Böylece uygun şartlarda belediyemiz bünyesinde çok amaçlı bir butik salonunu ilçemiz kazandırmış olacağız. Yaz aylarında olduğu gibi kışın da Ayvalık Kültür Sanat etkinliklerinde halkımızın hizmetinde olacak şekilde Vural Sineması’nı yeniden hayata geçirmiş olacağız. Tüm bunların yanı sıra da her ay gerçekleştirdiğimiz Belediye Meclis toplantılarımızı da burada yapacağız. Bu amaçla ilk etapta 1 yıllık kira sözleşmesini imzaladık. Önümüzdeki süreçte bu sözleşmeyi uzatma durumumuz da olabilecektir. ” diye konuştu.

