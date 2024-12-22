MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 31 Aralık akşamı kanallarda neler var? Ekonomi onları da vurdu

31 Aralık akşamı kanallarda neler var? Ekonomi onları da vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 07:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Aralık akşamı TV yayın akışı merak ediliyordu. Yılbaşı Programları 2024 takvimi merak edilirken şaşırtan bir haber gündeme geldi. Ekonomi yılbaşı programlarını da vurdu. İşte 31 Aralık akşamında yayınlanacak programlar...

31 Aralık akşamı kanallarda neler var? Ekonomi onları da vurdu

2024 Yılbaşı gecesi için televizyon kanalları hangi programları yayınlayacak? Bu yıl, ekonomik krizin yılbaşı ekranına nasıl yansıdığı merak konusu oldu. Yılbaşı özel programları ve televizyon show'ları, düşük bütçeli yapımlar ve daha az ünlü katılımcılarla izleyicileri karşılayacak.

Eskiden yılbaşı gecelerinde televizyon kanalları birbirinden eğlenceli özel programlar ve büyük sanatçı kadrolarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırdı. Ancak 2024 yılı, ekonomi nedeniyle televizyon kanallarının reklam gelirlerinde düşüş yaşamasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, düşük bütçeli projelerin ekrana geleceğinin sinyali oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2024 yılı yayın akışı geçtiğimiz yıllar göre çok sakin... Yılbaşı Programları 2024 takvimi şöyle:

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye O Ses Türkiye yılbaşı konukları yılbaşı 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu... İkbal'in babası intihar etti

SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu... İkbal'in babası intihar etti

Türk futbolunda bu da oldu! Hakem Cihan Aydın'dan skandal olay: Beşiktaş formasını imzaladı!

Türk futbolunda bu da oldu! Hakem Cihan Aydın'dan skandal olay: Beşiktaş formasını imzaladı!

Resmi Gazete’de yayımlandı! Kurumlar vergisi yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlandı! Kurumlar vergisi yükseltildi

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

Arsenal, Crystal Palace'a gol oldu yağdı! Fenerbahçe'nin yıldızı tribünden takip etti... Transfer dedikoduları canlandı!

KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi

KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi

Suriye'de yeni Dışişleri Bakanı ve Halep Valisi belli oldu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Suriye'de yeni Dışişleri Bakanı ve Halep Valisi belli oldu! Dikkat çeken Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.