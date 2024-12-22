31 Aralık akşamı kanallarda neler var? Ekonomi onları da vurdu

2024 Yılbaşı gecesi için televizyon kanalları hangi programları yayınlayacak? Bu yıl, ekonomik krizin yılbaşı ekranına nasıl yansıdığı merak konusu oldu. Yılbaşı özel programları ve televizyon show'ları, düşük bütçeli yapımlar ve daha az ünlü katılımcılarla izleyicileri karşılayacak.

Eskiden yılbaşı gecelerinde televizyon kanalları birbirinden eğlenceli özel programlar ve büyük sanatçı kadrolarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırdı. Ancak 2024 yılı, ekonomi nedeniyle televizyon kanallarının reklam gelirlerinde düşüş yaşamasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, düşük bütçeli projelerin ekrana geleceğinin sinyali oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2024 yılı yayın akışı geçtiğimiz yıllar göre çok sakin... Yılbaşı Programları 2024 takvimi şöyle: