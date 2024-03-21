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  4. 31. İzmir Avrupa Caz Festivali, kapanış konseriyle son buldu

31. İzmir Avrupa Caz Festivali, kapanış konseriyle son buldu

AA AA
21.03.2024 10:33
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31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin kapanış konserinde Avrupa'nın önde gelen caz müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Ondrej Krajnak, bestelerini seslendirdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festivalin son konseri, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğunun işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Slovak caz piyanisti Ondrej Krajnak'ın kendisinde iz bırakan kişi ve olayları anarak bestelediği parçaları seslendirdiği konser, dinleyicilere duygusal bir deneyim yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Institut Français Türkiye - İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Slovakya'nın İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 7 Mart'ta başlayan festivalde Avrupa'nın önde gelen caz sanatçıları, sanatseverlerle buluştu.

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