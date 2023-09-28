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31 kez kan bağışı yapan Erbakıcı’ya gümüş madalya

28.09.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı tarafından 31 kez kan bağışı yapan İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı’ya gümüş madalya takdim edildi.

31 kez kan bağışı yapan Erbakıcı’ya gümüş madalya

Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, görevine yeni atanan Bilecik İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı’yı makamında ziyaret etti. Şube Başkanı Uzun, gerçekleştirilen ziyaret sırasında İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı’ya 31 kez kan bağışından dolayı gümüş madalya ve beratını takdim etti. Uzun yapmış olduğu açıklama, "Türkiye’nin kan ihtiyacının karşılanması ve gönüllü kan bağışçılarının kazanılması için çalışmalarının devam ettiğini ve bizlere 3 ayda bir kapılarını açan İl Jandarma Komutanımıza ve tüm personele desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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