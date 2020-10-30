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31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

MUĞLA HABERLERİ  | 30.10.2020 20:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 11 ülkeden 820 yelkencinin katıldığı organizasyon sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze açılan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi.

Yarış için uygun rüzgarın çıkmasının ardından Marmaris Körfezi'nde IRC Division ve IRCCHR Division sınıfı yatlar, toplu halde start aldı.

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, klasik etabın bitişiyle tamamlanmış oldu.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri Netsel Marina'da bulunan kulüp bahçesinde salgın kuralları çerçevesinde teslim edildi.

Organizasyonun beşinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle:

6. Yarış (Klasik Etap)

IRC1 Division: Courrier Du Coeur-Andrey Arbuzov (Rusya)

IRC2 Division: St.Anna-Sergey Grishin (Rusya)

IRC3 Division: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC4 Division: Zacapa-Marina Shchegoleva (Rusya)

IRC5 Division: M2-Yury Troshin (Rusya)

IRCCHR1 Division: Kia Ora-Vinogradov Sergei (Rusya)

IRCCHR2 Division: Pandeia-Ovsiannikov Oleg (Rusya)

IRCCHR3 Division: Night&Day-Sebestian Leshchenko (Ukrayna)

IRCCHR4 Division: Moana-Sergey Kazantcev (Rusya)

Yarış haftası boyunca yapılan yarışlar sonucunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar, kaptanları ve ülkeleri şöyle:

IRC1 Division: Courrier Du Coeur-Andrey Arbuzov (Rusya)

IRC2 Division: St.Anna-Sergey Grishin (Rusya)

IRC3 Division: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC4 Division: VMG Yelken-Doğukan Kandemir (Türkiye)

IRC5 Division: M2-Yury Troshin (Rusya)

IRCCHR1 Division: Kia Ora-Vinogradov Sergei (Rusya)

IRCCHR2 Division: Pandeia-Ovsiannikov Oleg (Rusya)

IRCCHR3 Division: Night&Day-Sebestian Leshchenko (Ukrayna)

IRCCHR4 Division: Selina-Dmitriy Narozhenko (Ukrayna)

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