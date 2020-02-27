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31’inci Vergi Haftası Spor Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Vergi Dairesi’nin birlikte düzenlediği 31’inci Vergi Haftası Spor Turnuvasında; futbol, masa tenisi, dart ve tavla müsabakalarında dereceye giren oyuncu ve takımlara ödülleri takdim edildi.Çarşı A Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Vergi Dairesi’nin birlikte düzenlediği 31’inci Vergi Haftası Spor Turnuvasında; futbol, masa tenisi, dart ve tavla müsabakalarında dereceye giren oyuncu ve takımlara ödülleri takdim edildi.
Çarşı A Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Eskişehir Vergi Dairesi yöneticileri ve çalışanları ile Anadolu Üniversitesi idari personelleri katıldı.

Futbolda şampiyon Anadolu Üniversitesi
Ödül töreni öncesinde oynanan final maçında Anadolu Üniversitesi karma takımı ile Süreksiz Yükümlülükler Vergilendirme Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Bol pozisyonlu karşılaşmada Anadolu; Ali Rıza Heper (2), Murat Karaçöl (2) ve Yiğit Sakızcı’nın golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılarak turnuvada ipi göğüsleyen takım oldu. Şampiyon takım kupasını Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Başar ile birlikte kaldırdı. Turnuvanın ikincisi Süreksiz Yükümlülükler Vergilendirme Müdürlüğü olurken, Anadolu Konukevi ise üçüncü sırada yer aldı.

Masa tenisi, dart ve tavla turnuvası ödülleri de sahiplerini buldu
Turnuvanın masa tenisi müsabakalarında mücadele eden Murat Karakaya birinci, Adnan Özbaş ikinci, Ekrem Bircan ise üçüncü oldu. Dart turnuvasında ipi göğüsleyenler ise sırasıyla Mesut Yaman, Murat Karakaya ve Uğur Kızılok oldu. Tavla turnuvasında ise dereceye giren Halit Sevinçli birinci, Mesut Yavuz ikinci ve Murat Yeşilkaya üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca bir kupa da tüm turnuvalara katılım gösteren Hülya Yılmaz’a takdim edildi.

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