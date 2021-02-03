32 bin nüfuslü ilçenin 27 mahallesinde internet yok

Tüm dünyada hızla gelişen teknolojiye rağmen Gaziantep’in 32 bin nüfusu bulunan Araban ilçesindeki 27 mahalle halen internet ile tanışamadı.

Gaziantep’e bağlı olan ve 32 bin 761 nüfusu bulunan Araban ilçesinde alt yapı tamamlanmadığı için 27 mahallede henüz internet yok. 49 mahallesi bulunan ilçede 9 mahallenin bazı bölgeleri internet ile tanışırken, alt yapısı tamamlanan sadece 13 mahallede internete bağlanma sorunu yaşanmıyor.

En büyük mağdurları öğrenciler

İnternetin bulunmaması nedeniyle ilkokullarda bulunan 2 bin 703, ortaokullarda 2 bin 794, liselerde 2 bin 66 olmaz üzere toplam 7 bin 563 öğrenci ise internet erişim olmaması nedeniyle online derslere katılamıyor. Hem kendileri hem de çocukların eğitimi için defalarca kez yetkililere başvuruda bulunduklarını belirten veliler, henüz çözüm bulunamayan sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

İnternet ve teknoloji çağında yaşadıkları bu sorunu duyan herkesin kendilerine güldüğünü anlatan veliler, "İnternet olmadığı için ilçe merkezi ve kırsalındaki ilkokullarda 2 bin 703, ortaokullarda 2 bin 794 ve liselerde ise 2 bin 66 olmak üzere toplam 7 bin 563 öğrencinin internet erişimi olmadığı için 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitime katılamadan, bağlanamadan yarıyıl tatiline girdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak olan çocuklarımız yinemi internetsiz eğitime başlayacak. Başka il ve ilçelerde bu mağduriyetimizi duyan, ’internet çağında, teknoloji çağında böyle yerler var mı’ diyerek, bize gülüyor. Ama maalsef biz ilçenin neredeyse tamamına yakınında internet sıkıntısı çekiyoruz" diye konuştu.

