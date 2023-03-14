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32 personel yemin ederek devlet memuru oldu

14.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menteşe Belediyesi bünyesinde çalışan ve memuriyete başlayan 32 sözleşmeli personelin yemin töreni Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapıldı.

32 personel yemin ederek devlet memuru oldu

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, memuriyete başlayan personelin bugünden itibaren vatandaşa karşı daha duyarlı ve anlayışlı olması gerektiğini belirterek, “Değerli mesai arkadaşlarım, sizlerle beraber bir yola çıktık. İçinizde uzun zamandır belediyemize hizmet eden arkadaşlarımız var. En son meclisten çıkan kanunla sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlarımız memur olma hakkını elde ettiler. Sözleşmeli çalışırken de tabii ki bir sorumluluğunuz vardı. Ama artık bugünden itibaren belediyemizde memur olarak görevlerinize devam edeceksiniz. Memur sayımızın artması bizim için önemli ve değerli. Sizlerin de artık sorumluluğu çok daha fazla. Bizler tüm personelimizle Menteşe halkına hizmet ediyoruz. Sizlere düşen görev, hem belediye personeline hem de devlet memuruna yakışır şekilde her zaman gayet sakin, anlatmaktan çekinmeyen, iş olmuyorsa neden olmadığını bıkmadan usanmadan vatandaşa anlatarak, vatandaşın belediyeden memnun ayrılmasını sağlamaktır” dedi.

Törene katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, “Hepinizi şahsi olarak tanıyorum. Çalışkan ve verimli hizmetinizi bundan sonra devlet memuru olarak sürdüreceksiniz. Hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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