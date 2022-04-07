32. TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 32. Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

İletişim Fakültesi öğrencilerinin geleceğin yenilikçi, araştıran ve ilham veren gazetecileri ve medya liderleri olarak yetişmelerini amaçlayan yarışmanın ödül töreni çevrim içi olarak düzenlendi.

Törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, pandemi dolayısıyla etkinliği uzun bir süredir yüz yüze yapamadıklarını belirterek, "Genç iletişimci arkadaşlarım için söyleyeceğim bazı şeyler var, özellikle şunu hatırlatmak isterim. İletişim ve medya özgürlüğü diye bahsettiğimiz şey, aslında halkın bilgi edinme hakkıdır. Halkın gerçekleri öğrenme hakkıdır. Siz de genç girişimciler olarak iletişimi, daha da geliştirerek, yeni jenerasyon olarak ileri bir seviyeye ulaştıracaksınız. Öyle umuyorum ki sizin kuşakla beraber Türkiye'de daha doğru, daha gerçekçi, daha halk odaklı bir iletişim meydana gelecek." diye konuştu.

Olcayto, genç iletişimcileri bu yıl iletişimin çeşitli dallarında görmenin sevindirici olduğunu, çok değerli şeylerin üretildiğini, titiz çalışan jürinin de hakkaniyetle bunları değerlendirdiğini dile getirerek, sözlerini ödül alan ve verenleri kutlayarak tamamladı.

- "Bu ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek"

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı da teknolojinin sadece medyaya değil, hayatın her alanına dokunduğunu söyledi.

Sabancı, salgın sürecinde dünyada değişim ve dönüşüme şahitlik ederken bazı şeylerin de insanlık için asla değişmeyeceğinin, hep var olacağının anlaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kaynağı iyi araştırılmış, iyi işlenmiş habere duyulan ihtiyaç toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda gazetecilik insanların, toplumların hayatlarına dokunan en önemli mesleklerden biridir ve bunu icra etmek büyük sorumluluk ister. Bu ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek, hatta hayatlarımız daha da karmaşıklaşıp anlaşılması zor hale geldikçe bu ihtiyaç daha da artacak. Haberin kağıt üzerinde mi, yoksa bilgisayar veya telefon ekranından mı iletildiği hiç önemli değil. Asıl önemli olan haberi oluştururken ortaya konulan habercilik becerisi ve habercilik donanımıdır. Siz geleceğin profesyonel iletişimcilerinin, gazetecilerinin kendinizi mesleğe bu bilinçle hazırlayacağınıza inanıyorum."

Sürekliliğin kıymetli bir olgu olduğunu, süreklilik ve istikrar kavramlarının hayatlara güven ve emniyet duygusu getirdiğini, bu sebeple bugüne kadar 20 bini aşkın öğrenci, 17 binden fazla projeye ev sahipliği yapan Aydın Doğan Genç İletişimciler Ödülü'nün tam 32. kez verilmiş olmasını çok önemsediklerini dile getiren Sabancı, son iki yıldır pandemiye karşın üniversitelerden çok sayıda başvuru ve proje almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

- 16 üniversiteden 61 öğrencinin 46 projesi ödüle değer bulundu

İletişim Fakültesi öğrencilerinin "Yazılı", "Görsel", "İşitsel" ve "İnternet Yayıncılığı" alanlarındaki projeleriyle katıldığı yarışmada seçici kurullar, 16 üniversiteden 61 öğrencinin toplam 46 projesini ödüle değer buldu.

Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi. Yarışmanın ödül heykelciği ve para ödüllerinin yanı sıra kazananlara "hepsiburada" tarafından hediye edilen çekler armağan edildi.

Ayrıca bu sene "Yazılı", "Görsel", "İşitsel" ve "İnternet Yayıncılığı" dallarında yarışmaya gönderilen çalışmalar arasından seçilen dört ana dalın her biri için 5 bin lira tutarında "Üstün Başarı Ödülü" verildi.

Düzenlenen dijital törende açıklanan 32. TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ve projeleri şöyle:

"Yazılı Dal: Üstün Başarı Ödülü: İstanbul Üniversitesi - Egehan Erkün / Anahtar Kelimemiz 'Medya Etiği': Türkiye'de SEO Haberciliğinin Portresi.

Haber ve Haber Araştırma: 1.Çukurova Üniversitesi-Melek Eliş / Ensest, 2. Çukurova Üniversitesi-Alper Okçuoğlu / Sıradan Bir Ulaşım Günümüz, 3. Üsküdar Üniversitesi-Ümmü Gülsüm Dural / Yörük Kızı Neslihan'ın Sıra Dışı Yaşamı.

Röportaj: 1. Çukurova Üniversitesi-Safa Yusuf Güner / Anlatı Dergisi - Bant Sistemi, 2. İstanbul Ticaret Üniversitesi-Sena Yazgan / Robotlar İnsanlığın Sonu mu Olacak, Yoksa İnsanlığı Yeni Bir Boyuta mı Taşıyacak? 3. Çukurova Üniversitesi-Alper Okçuoğlu ve Aslı Can / Anlatı -Bebeklerde Besin Alerjisi Neden Yaygınlaşıyor?

Mizanpaj: 1. Trabzon Üniversitesi-Tuğba Harbutoğlu / Güneşe Lamba Yakan Adam: Aytekin Çakmakçı, 2. Çukurova Üniversitesi-Ata Ahmet Kökçü / Toprağa Basamadan Ölmek!, 3. Gümüşhane Üniversitesi-Oğuzhan Şahingöz / Toplumsal Tabuların Evrimi Reglofya Haber Tasarımı.

Spor: 1. Erciyes Üniversitesi-Azra Koçak / Kendisini Savunmak için Kick Boksa Başladı, Şampiyon Oldu, 2. Üsküdar Üniversitesi-Ayça Aracıçam / Yeşil Sahaların Güçlü Kadınları, 3. Erciyes Üniversitesi-Melisa Karmış / 'Ben Tek Başıma Bir Arzu'ydum. Şimdi ise 400 Engelli Çocuğun Elinden Tutuyorum.

Fotoğraf: 1. Çukurova Üniversitesi-Uğur Can Büyüknisan / Anlatı - Gömlekçi Seyfi, 2. Erciyes Üniversitesi-Samed Karabıyık ve Nisa Gökdemir / Türk Mitolojisine Işık Tutuyor, 3. Çukurova Üniversitesi-Olcay Aytürk / Geri Dönüşüm Haberi.

Görsel Dal: Üstün Başarı Ödülü, Selçuk Üniversitesi-Leyla Nur Çevik ve Nursultan Ural / Yeşeren Hayaller.

Televizyon Haberi: 1. İstanbul Üniversitesi-Beyza Nur Yılmaz, Erdoğan Şinikçi ve Didem Mente / Filipinli Hayvansever Amca: Hassan Ahmad, 2. Selçuk Üniversitesi-Mustafa Aydın / Küçük Kalplere Büyük Dokunuşlar, 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Nedim Bayhan / Atık Taşlar Heykele Dönüşüyor.

Belgesel: Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Ödülü-Selçuk Üniversitesi-Rabia Pınar / Kördüğüm, 1. Selçuk Üniversitesi-Mustafa Aydın / Haymatlos, 2. Selçuk Üniversitesi-Gürkan Bulunç / Bir İstanbul Çilekeşi: Taksici, 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Ali Karacan, Bayram Örs, Süha Parmaksız ve Hakan Şahin / Kıspet - Yaşayan Hazine.

Kısa Film: 1. İstanbul Aydın Üniversitesi-Berhan Cenk Taşkaya / Bir Yakın Gelecek Hikayesi, 2. Akdeniz Üniversitesi-Esra Ecem Anay / Bilardo, 3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Tölömüş Canıbekov / Yol.

İşitsel Dal: Üstün Başarı Ödülü-Erciyes Üniversitesi-Şeyma Nur Erbay / Sessiz Tarih.

Radyo Haber Spikerliği: 1. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Aybüke İnce / Tarihi Yaşarken, bu dalda 2. ve 3.'lüğe değer çalışma bulunamadı.

Radyo Programcılığı: 1. Selçuk Üniversitesi-Menşure Yorulmaz ve Sefa Eryiğit / Acıların Kadını Bergen, 2. Anadolu Üniversitesi-Bilge Çapa / Bir Ses Duydum Sanki, 3. Selçuk Üniversitesi-Ahmet Hamdi Kerek ve Ayşegül Özbayrak / İL'K'ADIN.

İnternet Yayıncılığı: Üstün Başarı Ödülü iki proje arasında paylaştırıldı. İstanbul Arel Üniversitesi-Burak Altınok / Cinsiyetçiliğe Blok, Erciyes Üniversitesi-Rümeysa Sönmez, Turgay Atalay, Cansel Bilgiç ve Büşra Nur Yorulmaz / Sosyal Fobi.

İnternet Sitesi: 1. Trabzon Üniversitesi-İsmet Cem Ertem / Reklamgen, 2. Üsküdar Üniversitesi-Zeynep Şahin / Kadın Başına, 3. Üsküdar Üniversitesi-Bilal Sadi / Palto Kültür Sanat.

Blog: 1. Üsküdar Üniversitesi-Merve Şişman / Eller Anlatıyor, 2. Üsküdar Üniversitesi-Melisa Duygun / Albüm, 3. İstanbul Arel Üniversitesi-Burak Altınok / Ekonom.

İnternet Medya Sitesi: 1. İstanbul Medipol Üniversitesi-Emir Eğricesu / Geekciyiz.com, 2. Üsküdar Üniversitesi-Merve Şişman / Şiddetin Yüzü, 3. Selçuk Üniversitesi-Taner Özay / Yeşil Gelecek.

Sosyal Medya Projesi: 1. Erciyes Üniversitesi-Songül Çevik ve Pınar Utaş / Doğru Türkçe, 2. İstanbul Aydın Üniversitesi-Gaye Çetin, Mine Uçarkanat ve Furkan Bulduk / Gündem İstanbul, 3-Gümüşhane Üniversitesi-Kumsal Kavasoğlu, Neslihan Araz, Metin Ayyıldız ve Ferhat Karadoğan / Reglofya."

