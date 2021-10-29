YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

29.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ülkeden bin 300 yelkencinin katıldığı organizasyon Cumhuriyet Kupası yarışlarıyla sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Cumhuriyet Kupası'yla tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze açılan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi.

Uygun rüzgarın çıkmasının ardından Marmaris Körfezi'nde IRC Division ve IRCCHR Division sınıfı yatlar, start aldı.

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, klasik etabın bitişiyle tamamlandı.

Körfezde yarışan yatlar, balonlarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarıyla yarışları kaydetti.

Organizasyonun beşinci gününde sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Baby Dracula/Vedat Tezman

IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5 Division: Looping/Yury Shuvalov

IRC6 Division: M2/Boris Gusev

IRCCHR1 Division: Okhotnik- Alexey Shemakin

IRCCHR2 Division: Rama-Andrei Morozov

IRCCHR3 Division: Barracuda-Fedor Druzhinin

IRCCHR4 Division: Baba Yaga-Viacheslav Frolov

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte bulduİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu
Muğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
12:55
İkindi
15:53
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.