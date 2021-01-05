32 yaşındaki genç, kansere yenik düştü

Nevşehir’de 32 yaşındaki Rıdvan Uslu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Nevşehir’de yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi görmekte olan 32 yaşındaki Rıdvan Uslu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar yaptığı açıklamada, “Gençlik Kolları Başkanlığım dönemimde yönetim kurulu üyem olan sevgili kardeşim Rıdvan Uslu bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. İçimizi yaktın be Rıdvan’ım. Mekanın cennet olsun. Tüm yakınlarına Cenabı Mevlamdan sabır dilerim” dedi.



