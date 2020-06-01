YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. 33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü

33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü

EDİRNE HABERLERİ  | 01.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde 24 dönüm arazi üzerine kurulacak yenilenebilir 500 Kilovatlık Güneş Enerji Santrali ile 33 köyün içme suyu elektrik sorunu ortadan kaldırılması planlanıyor.Salarlı Köyü Muhtarı Talip Aydın, yaptığı açıklamada, “Köy Muhtarlığı adına kayıtlı 24 dönüm bir arazide Uzunköprü Kaymakamımız Hakan Yavuz Erdoğan elektrik maliyeti çok olduğu için köylerimizde içme suyu kullanan, trafolardan gelen elektrik maliyetlerinin çok yüksektir.

33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde 24 dönüm arazi üzerine kurulacak yenilenebilir 500 Kilovatlık Güneş Enerji Santrali ile 33 köyün içme suyu elektrik sorunu ortadan kaldırılması planlanıyor.
Salarlı Köyü Muhtarı Talip Aydın, yaptığı açıklamada, “Köy Muhtarlığı adına kayıtlı 24 dönüm bir arazide Uzunköprü Kaymakamımız Hakan Yavuz Erdoğan elektrik maliyeti çok olduğu için köylerimizde içme suyu kullanan, trafolardan gelen elektrik maliyetlerinin çok yüksektir. Ton başına artan fatura maliyetlerini azaltmak ve önlemek amacıyla köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha ucuz maliyetli su içmesi için 33 köyü kapsayan 500 KW’lık güneş enerji panelleri kurulacaktır. Bunun maliyeti 2 Milyon TL’dir. 33 Köyü kapsayan 500 kilovatlık İçme Suyu güneş enerji santralleri ile suyu çok daha ucuza içeceğiz. 3 TL olan İçme Suyu ton fiyatının 1,5 Litre’ye düşmesi planlanıyor" dedi.
Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan ise, “1 milyon 923 bin TL’ye mal olacak projeden Bakanlığımız her köyümüze Güneş Enerji Sisteminin kurulmasını istemektedir. Yaptığımız araştırmalarda her Köye kurulacak olan sistem zaman içerisinde tıkanmalar yaşayacaktır. Salarlı köyünde 24 dönüm araziyi kamulaştırıp 500 kilovatlık güneş enerji panelleri kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Hayata geçireceğimiz proje sayesinde elektrik şirketine ürettiğimiz enerjiyi satarak 33 köyümüzdeki içme suyu kuyularımızda tüketilen enerjinin maliyetlerini buradan karşılamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:35
Öğle
13:17
İkindi
17:17
Akşam
20:49
Yatsı
22:38

Edirne Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Mankaliye Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. üyesi Erdem Demiröz’e, Türkiye Teknoloji Takımı’ndan ödül

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. üyesi Erdem Demiröz’e, Türkiye Teknoloji Takımı’ndan ödül

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.