YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Bayındır Sağlık Grubu sponsorluğunda tamamlandı

33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Bayındır Sağlık Grubu sponsorluğunda tamamlandı

22.08.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin: - "55 ülkeden 2465 yüzücünün katıldığı bu dev organizasyonda, ben de sporcu olarak 9. kez yarışabilmekten dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bugün 33’üncü kez düzenlenen yarışma, İstanbul Boğazı'nda yoğun ilgi ile gerçekleşti.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarış, 55 ülkeden yerli ve yabancı yaklaşık 2465 yüzücünün katılımıyla tamamlandı.

Dünyanın her yerinden ve her yaştan sporseveri İstanbul Boğazı’nda buluşturan 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın, sağlık sponsoru 5. kez Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu oldu.

Türkiye'nin tanıtımına 33 yıldır büyük katkı sağlayan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl da dünyanın her yerinden, her yaştan sporcuyu İstanbul Boğazı'nda bir araya getirdi.

5 yıldır etkinliğin sağlık sponsorluğunu üstlenen Bayındır Sağlık Grubu, alanında uzman sağlık personeli ile sunduğu kaliteli hizmeti 2021'de de sporseverler ile buluşturdu.

Bayındır Sağlık Grubu, 2 tam donanımlı sağlık çadırı, deneyimli sağlık ekibi ve hazırda bekleyen ambulansları ile hem seçmelerde hem de yarış anında sporseverlerin yanında yer alarak, sporcuların etkinliği sağlıklı bir şekilde tamamlamasına destek oldu.

- "Spora her zaman destek vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, sporun ve aktif yaşamın sağlık için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu kabul edilen ve Türkiye ile İstanbul'un küresel ölçekte tanıtılmasında büyük rol oynayan 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, Bayındır Sağlık Grubu’nun 5. kez sağlık sponsoru olmasından büyük bir gurur ve onur duyduklarını ifade etti.

Sporculara benzersiz bir deneyim sunan organizasyonun, sporun toplumda yaygınlaşmasına da büyük fayda sağladığını belirten Sevgin, “55 ülkeden 2465 yüzücünün katıldığı bu dev organizasyonda, ben de sporcu olarak dokuzuncu kez yarışabilmekten dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Rüzgarın ve akıntının yönüne ve şiddetine göre her sene ayrı bir deneyim ve heyecan barındıran bu organizasyon, bir açık deniz yarışı olmasının yanı sıra, bir strateji ve performans yarışı hüviyeti taşıyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yıllardır yarışmacı olarak Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Sezai Sevgin, 50-54 yaş kategorisinde 48 dakika 14 saniye ile yarışı tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdülerTaliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdüler
PARTNERMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladıMahmut Tuncer'in park kavgası! Bahçe duvarından atladı
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:00
Yatsı
21:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.