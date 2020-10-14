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33 Yıllık hayali gerçek oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Hürriyet Mahallesi sakini Mazhar Köksaldı’nın 33 yıllık tapu hayalini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi.Gebze Hürriyet Mahallesi sakini Mazhar Köksaldı 33 yıllık hayaline kavuştu.

33 Yıllık hayali gerçek oldu

Hürriyet Mahallesi sakini Mazhar Köksaldı’nın 33 yıllık tapu hayalini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdi.
Gebze Hürriyet Mahallesi sakini Mazhar Köksaldı 33 yıllık hayaline kavuştu. Göreve geldiği günden bugüne kadar Gebze’nin mahallelerinde çözüm bekleyen mülkiyet ve tapu sorunlarının hızla çözüme kavuşması için çalışan ve düzenlediği törenlerle hak sahiplerine tapularını takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi sakini Mazhar Köksaldı’nın da tapu hayalini gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz, Köksaldı’nın tapusunu makamında kendisine takdim etti.
33 yıllık hayaline kavuşmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Mazhar Köksaldı, Başkan Büyükgöz’e, “33 yıllık özlemim olan tapumu başkanımdan alıyorum. Belediye başkanıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Cenabı Allah’tan sizler için hayırlısını istiyorum. Başkanıma tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Başkan Büyükgöz de hak sahibi Köksaldı’ya hayırlı olsun temennilerini iletti.

33 Yıllık hayali gerçek oldu

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