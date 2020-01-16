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  4. 34 kök Hint keneviri ele geçirildi

34 kök Hint keneviri ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezinde yapılan bir ihbar üzerine Cumhuriyet, savcısından alınan arama kararına istinaden yaptığı operasyonla İbrahim Ç.

34 kök Hint keneviri ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezinde yapılan bir ihbar üzerine Cumhuriyet, savcısından alınan arama kararına istinaden yaptığı operasyonla İbrahim Ç. isimli şahsın Yunus Emre Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada saksılara ekilmiş halde 34 kök Hint keneviri bitkisi ve 2,35 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Bahse konu şahsa Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile “Yasa Dışı Kenevir Bitkisi Yetiştirmek ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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